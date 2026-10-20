BMS: Pluies orageuses de 40 mm dans ces wilayas

Un bulletin météorologique spécial (BMS) met en garde contre la persistance de fortes pluies orageuses, avec des cumuls pouvant atteindre localement 40 mm, jusqu’à ce mardi à midi.

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara et Relizane sont concernées par ces précipitations.

Par ailleurs, une alerte météorologique annonce des pluies orageuses localement importantes à partir de ce mardi à midi, qui devraient se poursuivre jusqu’à 21h.

Les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, El Oued et Tindouf sont concernées par cette alerte.