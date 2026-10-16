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BMS: Pluies vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du pays

Echoroukonline
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BMS: Pluies vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies affecteront, vendredi et samedi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis, jeudi, par l’Office national de Météorologie (ONM).

De niveau de vigilance “Orange”, le BMS concernera les wilayas de Nâama, Laghouat, Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Saida, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm, durant la validité de ce bulletin qui s’étalera du vendredi à 15h00 au samedi à 06h00.

Les wilayas de Béchar, In Salah, Tamanrasset, El Meniaâ, Ouargla, Illizi et Ghardaïa sont également concernées par cette alerte météorologique, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm, et ce, du vendredi à 15h00 au à 02h00.

APS

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