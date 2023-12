Brighton-Marseille: Des Français refoulés du stade en Angleterre

Lors de la rencontre entre Brighton et l’Olympique de Marseille, plusieurs individus ont été interdits d’accès au stade en raison de leur nationalité. Notre journaliste y était.

C’est une soirée qui devait être une découverte du football anglais et une belle joute européenne entre Brighton et l’OM, mais qui a malheureusement tourné au vinaigre pour moi. Avec cinq amis du collectif Hors-Jeu, connu sur Twitch et YouTube, nous nous sommes rendus dans le sud de l’Angleterre pour assister à cette rencontre avec les dépenses que vous imaginez, entre le train, l’hôtel et les places pour le match.

Devant l’Amex Stadium, l’enceinte de Brighton, l’ambiance d’avant-match était chaleureuse avec une belle affluence et les traditionnelles buvettes prises d’assaut. À 25 minutes du coup d’envoi, nous nous sommes dirigés vers notre entrée située en tribune latérale. Précision : aucun de nous ne portait un signe distinctif le liant au club de l’Olympique de Marseille que ce soit un maillot, une écharpe ou un bonnet.

Avant même de valider nos tickets à la borne, une stadière nous arrête pour nous signifier que nous ne pouvons pas accéder au stade. Nous parlons parfaitement anglais et comprenons assez vite que l’accès sera impossible en raison de… notre nationalité. « Maintenant que je sais que vous parlez français, je ne peux pas vous laisser entrer », a affirmé cette hôtesse qui s’avérera être en plus une responsable. L’échange est une impasse, malgré nos justifications de personnes venues assister à cette affiche en tant que journalistes et créateurs de contenus. S’est ensuivie une longue attente aux guichets de la billetterie de Brighton, où on a vite compris que l’on ne verrait jamais le match entre les joueurs de Roberto De Zerbi et ceux de Gennaro Gattuso.