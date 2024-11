Brigitte et Emmanuel Macron: ce que disait Elizabeth II de leur écart d’âge

Lors d’un entretien accordé mardi à France 5, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé ce que la reine Elizabeth II disait de l’écart d’âge du couple Macron.

Au cours de son règne, la reine d’Angleterre a rencontré dix présidents de la République française… et il semblerait qu’elle avait un avis bien tranché sur chacun d’entre eux et même sur la différence d’âge de Brigitte et Emmanuel Macron.

À l’âge de 16 ans, le chef d’État français avait eu celle qui deviendrait quelques années plus tard sa femme comme professeure de théâtre au lycée de la Providence d’Amiens, dans la Somme. Dans les colonnes de Paris Match, la Première dame avait assuré : “Pour moi, un garçon si jeune, c’était rédhibitoire”.

Brigitte Macron: “On est un couple atypique, on a 24 ans d’écart”

Vendredi 12 novembre 2021, dans les colonnes du Monde, la Première dame avait évoqué son écart d’âge avec son mari. “Les Français auraient sans doute préféré une ‘Première dame’ plus jeune… Je sais, on est un couple atypique, on a 24 ans d’écart, je comprends que ça puisse étonner, qu’on ne nous comprenne pas, mais je ne comprends pas l’agressivité”, avait-elle indiqué.

Que pensait Elizabeth II du couple Macron?

Interrogé au sujet d’Elizabeth II et de leur dernière rencontre, Boris Jihnson s’est remémoré: “Même avec son cancer, son âme et son esprit étaient incroyables”, avant d’ajouter: “Elle connaissait chaque président de la République française, de Charles de Gaulle jusqu’à Emmanuel Macron”.

En privé, Elizabeth II aurait dit ce qu’elle pensait du couple Macron à Boris Johnson. Alors qu’ils avaient été effarés lorsque le président Macron avait assuré que l’Irlande du Nord n’était pas le même pays que le Royaume-Uni, celle-ci aurait lâché à propos de Brigitte Macron: “Elle [Brigitte Macron, ndlr] ne lui a pas enseigné beaucoup d’Histoire”.