CAN 2023 – Groupe D (3e J) : Les Verts éliminés

La sélection nationale de football ne disputera pas le second tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Les Verts quittent la compétition, prématurément et par la petite porte, après avoir été battus par la Mauritanie (1-0), ce mardi soir à Bouaké (Côté d’Ivoire), à l’occasion de la 3e et dernière journée (groupe D) de la phase de poules.

Comme en 2022, l’Algérie a échoué dans sa quête de passer le cap du premier tour du tournoi continental. Et comme en 2022, les Algériens vont faire leurs valises, sans même avoir remporté la moindre victoire.

Ainsi, les CAN se suivent et se ressemblent pour le Onze national qui vient de vivre une nouvelle désillusion, alors qu’il avait son destin entre les mains.

En effet, un match nul face aux Mourabitounes aurait suffi au bonheur de l’équipe nationale et au bonheur de ses millions de supporters. Mais, un match n’est jamais gagné d’avance et seule la réalité du terrain compte.

Pour cette 3e confrontation de l’histoire entre les Algériens et les Mauritaniens, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a tenté d’insuffler un nouveau souffle à son onze de départ avec l’incorporation de Ounas, Amoura, Boudaoui et Aouar dans le milieu du terrain et sur les ailes, alors que Tougai a pris la place de Bensebaini, suspendu, dans l’axe de la défense.

Toutefois, ces changements n’ont malheureusement rien corrigé ou bien apporté de nouveau dans le rendu global des camarades d’Aït Nouri, même s’ils avaient l’illusion de maitriser la partie en première mi-temps. Alors qu’elle semblait avoir la main mise sur la rencontre, avec des tentatives sporadiques et pas vraiment dangereuses, l’Algérie s’est fait surprendre à la 37e minute.

À la suite d’un corner mal-renvoyé par la défense algérienne, le ballon atterri dans les pieds de Mohamed Dellahi Yali tire qui ne s’est pas fait prier pour trompe la vigilance de Mandera.

Le capitaine des Mourabitounes a, ainsi, montré la voie à ses coéquipiers qui ont réussi à préserver ce petit but d’avance durant le reste de la partie, et ce, en dépit des nombreux changements opérés par Belmadi.

Grâce à ce succès historique, la Mauritanie bat l’Algérie pour la première fois de son histoire, termine 3e de la poule D (3 pts) et accède aux 8es de finale après avoir pris l’un des quatre billets réservés aux meilleurs troisièmes.

Dans l’autre rencontre du groupe D, joué au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, entre l’Angola et le Burkina Faso, le dernier mot est revenu aux Angolais vainqueurs sur le score de 2 buts à 0, grâce à Mabululu (36’) et Zini (90’). Les Étalons terminent ainsi premiers, avec 7 points, devant leur adversaire du jour (4 pts).