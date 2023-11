CAN 2023: les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs

Les sélectionneurs des 24 pays qualifiés à la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), ont la possibilité de prendre jusqu’à 27 joueurs pour le tournoi, a déclaré le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) Idriss Diallo.

“La Confédération africaine (CAF) nous a donné une information selon laquelle les sélectionneurs peuvent prendre jusqu’à 27 joueurs pour la liste de la CAN. Donc, le coach Gasset (de la Côte d’Ivoire) peut prendre jusqu’à 27 joueurs ou moins, s’il le souhaite”, a-t-il indiqué, cité par les médias locaux.

Pour rappel, chaque sélection qualifiée pour la CAN 2023 doit envoyer à la CAF une liste d’un maximum de 55 joueurs 30 jours avant le tournoi final. La liste finale doit être composée des joueurs figurant sur la liste provisoire.

Selon les modifications des règlements de la CAN, si l’un des 11 joueurs indiqués sur la liste de départ n’est pas en mesure de débuter la rencontre pour cause de blessure ou de maladie, il peut être remplacé par un remplaçant éligible à condition que les officiels de la CAF soient officiellement informés avant le coup d’envoi.

L’Algérie, dont il s’agit de la 20e participation à la CAN, s’est qualifiée haut la main pour la CAN-2023, en dominant le groupe (F) avec 16 points en six matchs devant la Tanzanie (8 pts), également qualifié, l’Ouganda (7 pts) et le Niger (2 pts).

La CAN-2023 se jouera pour la troisième fois en présence de 24 nations, après les éditions 2019 (Égypte) et 2021 (Cameroun).

Les nations qualifiées ont été réparties sur six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes: Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.