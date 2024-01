CAN: Belmadi: “Nous nous efforcerons d’aller le plus loin possible”

Le 1er match est important

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a déclaré en conférence de presse d’avant entrée el lice est de réaliser le maximum des aspirations lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

“Le premier match de la compétition est toujours important et a un impact sur la suite du parcours..Nous vivons avec la pression et si nous n’étions pas prêts pour cela, nous n’aurions pas grand-chose à faire”, a estimé le coach Belmadi en conférence de presse en compagnie du capitaine Mahrez.

“C’est facile d’espérer ouvrir le score très tôt, a-t-il ajouté. Mais nous avons en face un adversaire comme l’Angola qui ne prend pas beaucoup de buts”.

El Belmadi de renchérir: “Nous n’avons rien à dire du terrain d’entraînement tout comme celui où aura lieu le match. Il est en parfait état. L’endroit où nous avons élu domicile est très bon”.

Par ailleurs, il a évoqué le facteur expérience à l’occasion de la CAN en disant: “Je ne sais pas si le fait qu’il y ait avec nous 12 joueurs ayant contribué au sacre africain en 2019 pourrait jouer un grand rôle, mais l’expérience va sans doute nous aider dans notre mission”.

“Nous ne sommes pas les favoris pour le titre et nous ne pouvons pas dire que nous allons pour le remporter contrairement aux autres grandes sélections. Toutefois, nous nous efforcerons d’aller le plus loin possible et nous voulons rendre le peuple algérien heureux..Certes nous n’avons jamais remporté de coupe en dehors de l’Afrique du nord, mais il pourrait que les choses changent et pourquoi ne pas le faire dès cette année”.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.