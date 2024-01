CAN: décision du président Tebboune en faveur des supporteurs des “Fennecs”

Le président de la République a donné des directives en vue de prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d’Ivoire de 2.000 supporteurs de la sélection nationale de football.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a donné des directives, en vue de prendre en charge 50% des frais de déplacement en Côte d’Ivoire de deux milles (2.000) supporteurs à travers la société Touring Voyage d’Algérie (TVA), mesure traduisant la volonté de rapprocher les supporters de leur équipe durant ses matchs”, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi dans un communiqué.

Et d’ajouter: “cette mesure prise par le président de la République en faveur des supporteurs des Verts, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la sélection nationale de football qui participe à la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024”.

A cet effet, le président de la FAF, Walid Sadi, tient à exprimer “ses vifs remerciements et gratitude” au président Tebboune “pour cette louable initiative qui dénote de son soutien permanent et indéfectible à la sélection nationale et aux supporters”.