CAN: récompense “alléchante” pour les Éléphants après le sacre!

76 000 euros de prime et une villa pour chaque joueur

La sélection ivoirienne de football, sacrée championne d’Afrique pour la troisième fois de son histoire, a été décorée et primée mardi, lors d’une cérémonie au Palais présidentiel d’Abidjan. Outre la remise de l’ordre national, le chef de l’État, Alassane Ouattara, a remis à chaque joueur une prime de 76 000 euros et une villa d’un montant identique.

Les Éléphants à la fête une nouvelle fois. Après avoir remporté la finale de la CAN 2024 face au Nigeria dimanche, les joueurs de la Côte d’Ivoire ont été reçus, mardi 13 février, au Palais présidentiel d’Abidjan. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, leur a remis une décoration et des primes à chacun.

Chaque joueur a reçu une prime du président de la République d’un montant de 76 000 euros (50 millions de francs CFA) et une villa d’une valeur identique, selon France 24.

Le sélectionneur Emerse Faé, qui a pris les rênes de l’équipe en cours de route après l’éviction de Jean-Louis Gasset, reçoit quant à lui une prime de 152 000 euros (100 millions de francs CFA).

L’ensemble des joueurs et du staff ont également été décorés de l’ordre national, la plus grande distinction en Côte d’Ivoire.

“Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens, bravo, bravo”, a lancé le président Ouattara lors de cette cérémonie, en présence de l’ensemble du gouvernement et des présidents d’institution.

“Vous n’imaginez pas à quel point vous avez réussi à unir les Ivoiriens”, a ajouté le chef de l’État, qui a également salué les forces de sécurité pour “la manière dont cette CAN a été sécurisée”.

Le “merci” des joueurs au président Ouattara pour son soutien

“Nous avons montré qu’une Côte d’Ivoire unie est capable de beaucoup de choses”, a abondé Max-Alain Gradel, le capitaine de la sélection.

La cérémonie a aussi été l’occasion pour les joueurs de rendre un hommage appuyé au président Ouattara qui avait publiquement encouragé les Éléphants, le 23 janvier, après l’humiliante défaite en phases de groupes contre la Guinée équatoriale (4-0).

“Tout le monde nous avait tourné le dos. Mais vous avez eu les mots d’un père qui donne de la confiance parce qu’il fait confiance. Merci pour ce que vous avez dit au moment où vous l’avez dit”, a déclaré Max-Alain Gradel.

La Côte d’Ivoire a réussi un parcours quasi miraculeux pour gagner cette CAN : au bord de l’élimination après sa déroute contre la Guinée équatoriale, elle a déjoué les pronostics et a battu le Sénégal, le Mali, la RD Congo et le Nigeria.

Un triomphe couplé à une organisation réussie de la compétition qui a permis un moment d’unité nationale dans le pays.

“Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara et à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire pour une 3e victoire historique”, a salué Tidjane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principale formation d’opposition, dans un communiqué.