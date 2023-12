Ce coach français aurait qualifié Atal et Boudaoui de “sales types”

Le coach français Christophe Galtier a été accusé par son ancien adjoint de s’être agacé contre le recrutement de l’international algérien Billal Brahimi en raison de sa religion musulmane et d’avoir qualifié Youcef Atal et Hicham Boudaoui de “sales types” en lançant prétendument “le pire, ce sont les Algériens”.

Dans son témoignage auprès des enquêteurs, un ancien membre du staff de Christophe Galtier à Nice accuse l’entraîneur d’avoir qualifié de “King Kong” deux défenseurs de Saint-Etienne avant un match en 2021.

Christophe Galtier n’a pas été épargné par ses anciens joueurs et membres de son staff à Nice lors de l’enquête menée avant l’ouverture de son procès, le 15 décembre, pour “discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion”, selon RMC Sport. Selon L’Equipe, Frédéric Gioria, son ancien adjoint, l’accuse de s’être agacé contre le recrutement de Billal Brahimi en raison de sa religion musulmane et d’avoir qualifié Youcef Atal et Hicham Boudaoui de “sales types” en lançant prétendument “le pire, ce sont les Algériens”.

Galtier a lancé Nadé en L1

D’autres joueurs, comme Jean-Clair Todibo, aurait dénoncé des pressions de Galtier pour rompre le jeune pendant le ramadan. Et ce n’est pas tout.

Un autre membre du staff de Nice, Hachim Ali Mbaé, alors analyste vidéo désormais à Strasbourg, a, lui, formulé des accusations de racisme contre l’ancien entraîneur de Nice et du PSG devant les enquêteurs. Selon lui, Christophe Galtier aurait surnommé “les deux King Kong” les deux défenseurs de Saint-Etienne, Harold Moukoudi et Mickaël Nadé, à la mi-temps d’un déplacement dans le Forez (0-3, Ligue 1) le 25 septembre 2021.

Passé longuement sur le banc de Saint-Etienne (2009-2017), Galtier n’a jamais entraîné le premier nommé, arrivé au club en 2019. C’est en revanche lui qui avait offert à Nadé sa première apparition en Ligue 1, le 20 mai 2017, lors du dernier match de la saison à Nancy (3-1), avant son départ du club.

En septembre dernier sur Canal+, Christophe Galtier s’était défendu face aux accusations dont il fait l’objet, en rappelant qu’il n’était pas poursuivi pour racisme. “Je ne suis pas accusé de racisme”, avait-il insisté. “La première (accusation), c’est pour harcèlement moral, la deuxième (pour) discrimination sur certains joueurs.”