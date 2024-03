Ces deux pays font leur entrée dans l’espace Schengen

La Bulgarie et la Roumanie

La Roumanie et la Bulgarie ont officiellement fait leur entrée dimanche dans l’espace Schengen, l’espace de libre circulation européen créé en 1985. Mais ces deux nouvelles adhésions restent partielles et ne s’appliquent pas encore aux frontières terrestres.

Après 13 ans d’attente, les voilà enfin dans l’espace Schengen. La Roumanie et la Bulgarie ont officiellement fait leur entrée à minuit heure locale (22 h GMT) dans cette vaste zone de libre circulation, à l’exception notable des frontières terrestres, selon France 24.

Sur les routes, les contrôles seront pour l’heure maintenus, au grand dam des chauffeurs routiers. La faute au veto de l’Autriche, seul pays réfractaire dans l’UE par peur d’un afflux de demandeurs d’asile.

Malgré cette adhésion partielle, limitée donc aux aéroports et aux ports maritimes, l’étape a une forte valeur symbolique.

“Il s’agit d’un grand succès pour les deux pays”, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un communiqué.

“Le moment est historique pour l’espace Schengen, le plus grand espace de libre circulation au monde. Ensemble, nous construisons une Europe plus forte et plus unie pour tous nos citoyens”, a-t-elle affirmé.

La ministre roumaine de la Justice Alina Gorghiu est persuadée que cette normalisation va attirer les investisseurs et profiter à la prospérité du pays.

“L’attractivité de la Roumanie s’en trouve renforcée et à terme, cela va favoriser la hausse du tourisme”, a-t-elle affirmé samedi lors d’une conférence.

Adhérer enfin, c’est “une question de dignité”, note Stefan Popescu, expert en relations internationales basé à Bucarest. “Tout Roumain, quand il empruntait une ligne séparée des autres ressortissants européens, se sentait traité différemment”, dit-il à l’AFP.