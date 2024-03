Chanegriha en visite au Commandement de la Garde Républicaine

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué, samedi, une visite de travail et d’inspection au Commandement de la Garde Républicaine et ce, dans le cadre de ses visites d’inspection aux différentes composantes de l’ANP durant le mois sacré de Ramadhan, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Après la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège du Commandement de la Garde Républicaine, le Général d’Armée “a observé un moment de recueillement à la mémoire du héros Chahid Mohamed Belouizdad, dont le siège du Commandement porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs au monument commémoratif érigé en sa mémoire, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à son âme et celle de tous les valeureux Chouhada”, note la même source.

Le Général d’Armée a tenu, par la suite, une rencontre avec les personnels de la Garde Républicaine, où il a prononcé une allocution d’orientation suivie par le personnel des unités relevant de ce Commandement, via visioconférence, à travers laquelle il a mis l’accent sur “l’importance que le Haut Commandement de l’ANP accorde au Commandement de la Garde Républicaine, en œuvrant à réunir tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette Arme”.

“Nous avons veillé, au sein de l’ANP, à élever le corps de la Garde Républicaine au rang d’élite, dont le rendement est digne de la noblesse des missions qui lui sont confiées, et à le hisser aux rangs de l’excellence”, a-t-il souligné, ajoutant que “dans cette optique, tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette Arme ont été réunis, de manière à être parfaitement en harmonie avec la sensibilité et le caractère vital des missions assignées et qui correspondent à notre ferme volonté de faire de ce Commandement et de son personnel un modèle à suivre, à plusieurs égards, en matière d’instruction, de discipline et de rendement professionnel”.

Il a insisté, à ce propos, sur le fait que “le sens élevé de la responsabilité dont font preuve les enfants dévoués de l’Algérie est la garantie fondamentale de l’immunité sécuritaire dont jouit notre pays aujourd’hui”.

“Ainsi, il incombe aux cadres et au personnel de la Garde Républicaine de faire preuve du plus haut degré de professionnalisme, de préparation et de discipline, d’être à la hauteur de la confiance placée en eux, de rester pleinement fidèles au message des valeureux Chouhada et de toujours privilégier l’intérêt suprême de la Nation”, a-t-il indiqué.

Le Général d’Armée a relevé également que “le sens élevé de cet intérêt national suprême, dont font preuve les fils dévoués de l’Algérie, a été la motivation principale qui leur a donné la force nécessaire pour que notre pays acquière aujourd’hui, sous la conduite et le soutien du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, toute cette immunité sécuritaire, et tout ce niveau de sérénité, de sûreté et de stabilité et ce, en dépit des moments difficiles que traverse le monde aujourd’hui, sur les plans régional et international”.

A l’issue, le Général d’Armée a suivi les interventions du personnel du Commandement de la Garde Républicaine et écouté longuement leurs préoccupations et suggestions, en prenant soin de “valoriser les efforts assidus qu’ils déploient à tous les niveaux”, avant de donner aux présents “un ensemble d’instructions et d’orientations d’ordre général”, conclut le communiqué du MDN.