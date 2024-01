Cisjordanie: Trois Palestiniens tués par l’armée israélienne dans un hôpital de Jénine

L’armée israélienne a tué trois Palestiniens dans un hôpital de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé mardi la télévision d’État palestinienne, Palestine TV.

‘’Une unité spéciale israélienne a fait incursion à l’hôpital Ibn Sina (Avicenne) de Jénine et a assassiné trois jeunes palestiniens’’, ajoute Palestine TV.

De son côté, l’agence de presse publique palestinienne WAFA, a déclaré que ‘’les trois Palestiniens assassinés par l’occupation étaient les frères Muhammad et Basil al-Ghazawi, ainsi que Muhammad Walid Jalamna’’.

‘’Basil al-Ghazawi était blessé et hospitalisé depuis le 25 octobre 2023’’, a précisé l’agence WAFA.

Les forces israéliennes ont fait irruption dans un hôpital de Cisjordanie et ont tué 3 Palestiniens Environ 10 membres des opérations spéciales israéliennes portant des vêtements civils et des blouses de médecin et d'infirmière sont entrés dans l'hôpital et sont allés au 3ème…

WAFA a rapporté, citant des sources de l’hôpital Ibn Sina, qu’une dizaine de soldats de l’unité spéciale israélienne, déguisés en civil se faisant passer pour des médecins et des infirmiers, et portant également des habits de femme palestinienne, ont infiltré l’hôpital individuellement, se sont dirigés vers le troisième étage et ont assassiné les trois jeunes hommes palestiniens avec des pistolets silencieux.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas à Jénine, ont rendu hommage sur Telegram à ‘’ce groupe de héros de Jénine qui ont perdu la vie aujourd’hui à l’aube après avoir été assassinés lâchement par une unité spéciale sioniste’’.

La branche militaire du Hamas a précisé que Jalamna était un cadre et un porte-parole du Bataillon de Jénine, tandis que Muhammad Ayman al-Ghazawi est l’un des fondateurs du Bataillon de Jénine affilié aux Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique palestinien’’, soulignant que ‘’Basil al-Ghazawi est le frère de Muhammad’’.

Cet assassinat porte à 62 le nombre total de Palestiniens tués par l’armée israélienne depuis le début de cette année en Cisjordanie occupée et à Jérusalem, et à 381 depuis le 7 octobre dernier.

De son côté, le ministère palestinien de la Santé a confirmé l’incursion israélienne à l’hôpital Ibn Sina et la mort de ‘’trois jeunes hommes’’, appelant à ‘’assurer immédiatement la protection des établissements de santé’’.

Dans un communiqué succinct, dont Anadolu a obtenu copie, la ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Kaila, a appelé ‘’l’Assemblée générale de l’Onu, les institutions internationales et les organisations de défense des droits humains à mettre un terme de toute urgence aux crimes commis au quotidien par l’occupation contre notre peuple et les établissements de santé dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, et à garantir la protection des centres de soins et du personnel de santé’’.