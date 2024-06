Classement des plus beaux pays: un pays “africain” dans le TOP 20

Quel est le plus beau pays au monde? Le guide de voyages britannique “Rough Guides” s’est prêté au jeu et demandé de voter pour ce qu’ils considéraient comme les plus beaux pays du monde. Les résultats sont tombés.

Ainsi, vingt (20) Etats font partie du TOP 20 des plus beaux pays, à savoir la Nouvelle-Zélande, l’Italie, le Canada, la Suisse, la France, le Royaume-Uni, la Norvège, l’Australie, la Grèce, l’Afrique du Sud, les États-Unis, le Chili, l’Islande, l’Argentine, la Croatie, l’Inde, l’Indonésie, le Portugal, la Slovénie et le Japon.

On peut remarquer qu’un seul pays du continent africain a pu décrocher une place parmi les plus beaux pays au monde, en l’occurrence l’Afrique du Sud.

Les 20 plus beaux pays du monde selon les lecteurs du Rough Guides:

1- Nouvelle-Zélande

2- Italie

3 – Canada

4 – Suisse

5 – France

6 – Royaume-Uni

7 – Norvège

8 – Australie

9 – Grèce

10 – Afrique du Sud

11 – États-Unis

12 – Chili

13 – Islande

14 – Argentine

15 – Croatie

16 – Inde

17 – Indonésie

18 – Portugal

19 – Slovénie

20 – Japon.