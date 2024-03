Clôture du Sommet du 7ème GECF : La « Déclaration d’Alger » adoptée à l’unanimité

La « Déclaration d’Alger » a été adoptée, ce samedi, à l’unanimité à l’issue du 7e Sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements des pays exportateurs de gaz (GECF) qui s’est déroulée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal.

Lors de son allocution de clôture, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, que « l’Algérie œuvrera à coopérer avec les pays membres du GECF pour faire du gaz un véritable ami de la nature », affirmant que « ce sommet nous a permis de dégager une vision commune pour partager les risques et faire face ensemble aux défis dans l’esprit de faire de cette ressource naturelle un énergie propre et conforme au développement durables et aux résolutions des Nations-Unies ».

Abdelmadjid Tebboune qui s’est félicité du succès des travaux du 7ème CEGF a également rappelé la nécessité de renforcer le dialogue et de la coopération entre les Etats membres du Forum des pays exportateurs de gaz pour assurer un avenir commun et prometteur à cette ressource naturelle et la stabilité sur le marché mondial.

Dans son discours, le chef de l’Etat a réitéré « l’engagement de l’Algérie à travailler main dans la main avec tous, en vue d’assurer un avenir commun et prometteur à cette ressource naturelle en élargissant et en intensifiant les contacts et les concertations entre les acteurs ».