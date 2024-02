Condoléances du Président à la famille du supporter de l’USM Annaba décédé

Lors d'un accident tragique

Le président Tebboune a adressé, samedi, ses sincères condoléances et l’expression de ses profonds sentiments de compassion suite au tragique accident qui a fait un mort et plusieurs blessés parmi les supporteurs de l’équipe de football de l’USM Annaba.

“C’est avec une profonde affliction et tristesse que j’ai appris la nouvelle du tragique accident du bus de supporteurs de l’USM Annaba. Je tiens à adresser mes sincères condoléances et l’expression de mes profonds sentiments de compassion à la famille du supporteur décédé et à toute l’équipe de l’USM Annaba, priant Allah Tout-Puissant de combler le défunt de Sa Sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis, et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés”, a écrit le président de la République sur son compte X (anciennement Twitter).