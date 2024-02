Conseil des ministres: le régime indemnitaire de l’imam approuvé

Le président Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi du rapport d’étape sur l’état d’avancement du processus de numérisation, aux statuts et au régime indemnitaire de l’Imam et à un exposé sur les fermes pilotes.

Communiqué du Conseil des ministres:

“Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, ce jour [dimanche, ndlr], une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi du rapport d’étape sur l’état d’avancement du processus de numérisation, aux statuts et au régime indemnitaire de l’Imam et à un exposé sur les fermes pilotes.

Après présentation de l’ordre du jour et un exposé sur l’activité gouvernementale pour ces deux dernières semaines présenté par le Premier ministre et suite aux interventions des ministres, le Président a donné les instructions et directives suivantes:

Etat d’avancement du processus de numérisation:

– Après présentation du premier rapport d’étape par Madame la Haut-commissaire à la numérisation, le président de la République a ordonné l’accélération de la cadence du travail pour entamer la deuxième phase du projet et soumettre ensuite ledit rapport pour présentation à la prochaine réunion du Conseil des ministres.

Exposé sur les fermes pilotes:

– Le président de la République a enjoint au ministre de l’Agriculture et du Développement rural, de changer le concept des fermes pilotes, à commencer par leur appellation jusqu’à leur vocation agricole et économique de manière globale.

– Le Président a ordonné d’intégrer les fermes pilotes au processus de la production nationale, notamment les fermes de grandes surfaces, en vue de combler le déficit, particulièrement dans la filière des légumineuses.

Statuts et régime indemnitaire de l’Imam:

– Le Conseil des ministres a approuvé le régime indemnitaire de l’Imam.

Orientations générales:

– Le président de la République a chargé le ministre de l’Energie de transmettre ses remerciements et ses encouragements aux cadres et aux travailleurs de la société Sonelgaz, pour leurs efforts qui se sont reflétés positivement sur le secteur de l’agriculture et de la production nationale, dans son ensemble.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets et décisions portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l’Etat”.