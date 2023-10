Daghestan: Des manifestants propalestiniens prennent d’assaut un avion israélien (Vidéo)

Après avoir appris qu’un vol en provenance d’Israël devait atterrir à Makhatchkala, une foule propalestienne a fait irruption dans l’aéroport.

Dans la province russe à majorité musulmane du Daghestan, le génocide israéliens contre les civils à Gaza provoque de vives tensions. Ce dimanche, des dizaines de militants propalestiniens ont pris d’assaut le tarmac et le terminal de l’aéroport de Makhatchkala, après l’annonce de l’arrivée d’un avion en provenance de Tel-Aviv, rapporte Le Parisien. Cette foule s’est pacifiquement révoltée contre l’arrivée de citoyens sionistes.

Plusieurs vidéos de l’événement ont été massivement relayées sur les réseaux sociaux, montrant plusieurs de ces hommes enfonçant des portes et des barrières au sein du terminal, ou tentant de contrôler les voitures à la sortie de l’aéroport. L’un de ces manifestants tenait notamment une pancarte portant l’inscription : « Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daghestan. »

أهالي داغستان يرفعون علم فلسطين فوق الطائرة التي نقلت على متنها “الإسرائيليين..

pic.twitter.com/QuSD0oyzlx — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) October 29, 2023

Israël appelle la Russie à protéger les juifs

Rapidement, l’aéroport a été fermé et les vols à destination de Makhatchkala ont été déroutés vers d’autres aérodromes, selon l’autorité russe de l’aviation Rosaviatsia. « Depuis 22h20, grâce au travail des forces de l’ordre, l’aérodrome a été vidé des citoyens qui s’y étaient infiltrés sans autorisation », a indiqué l’agence, précisant que l’aéroport resterait fermé jusqu’au 6 novembre. En milieu de soirée, le gouvernement du Daghestan a assuré sur Telegram que la situation était « sous contrôle ».

Dans la foulée, Israël a affirmé voir « avec gravité les tentatives d’attaquer des citoyens israéliens et des juifs dans le monde ». En conséquence, l’entité sioniste a exhorté la Russie à « protéger » ses citoyens et plus généralement « tous les juifs ».