De la pluie et de la neige à partir de vendredi sur plusieurs wilayas de l’ouest

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de neige, affecteront à partir de vendredi soir, plusieurs wilayas de l’ouest du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis jeudi par l’Office national de la météorologie.

La pluie concernera les wilayas de Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Tiaret et Tissemsilt avec une quantité estimée entre 20 et 30 mm, précise la même source, ajoutant que ce BMS, de niveau Orange, court de vendredi à 6h00 à samedi à 9h00.

La neige et du verglas affecteront, de vendredi à 21h00 à samedi à 9h00, les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, ainsi que le Nord de Djelfa, de Laghouat, et d’El-Bayadh, relève ce BMS, ajoutant que l’épaisseur de la neige sera entre 5 et 10 cm.