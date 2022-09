Début de saison “catastrophique” pour Alexandre Oukidja

Après avoir été lourdement sanctionné (3 matchs de suspension), le portier algérien de Metz Alexandre Oukidja vit ses pires moment en se faisant de nouveau expulser, lundi, face a Guingamp.

Exclu ce lundi dans un match complètement fou entre son équipe de Metz et Guingamp, Alexandre Oukidja vit un début de saison des plus difficiles.

L’ancien gardien du LOSC retrouvait les terrains a l’occasion de la 8ème journée de Ligue 2, entre Metz et Guingamp, a la suite de son exclusion face a Pau lors de la quatrième journée qui l’avait privé des trois journées suivantes. Mais les retrouvailles entre le portier algérien et son ancien coéquipier Stéphane Dumont, désormais sur le banc du club breton, ont donné lieu a un match d’anthologie, a rapporté le site Le Petit Lillois. Avec trois exclusions côté messin, dont celle assez litigieuse d’Alexandre Oukidja, le match a tourné en faveur de l’En Avant, qui l’a emporté six buts a trois.

L’arbitre Pierre Gaillouste a été vivement conspué par le public grenat. Pour le gardien du FC Metz, le début de saison est compliqué. Sa sortie prématurée avant la mi-temps, entraînant qui plus est un pénalty pour l’équipe adverse, a accéléré la chute de son équipe, touchant même l’international algérien qui regagnait les vestiaires en larmes. L’arbitrage de Pierre Gaillouste, qui avait arbitré le LOSC face a Nantes la saison dernière et exclu Timothy Weah sur une faute discutable, ne manquera pas de faire débat dans les prochaines heures.

VIDEO: Oukidja victime de provocation de Mbappé et de la poussette de Neymar!

Le gardien de l’équipe nationale algérienne Alexandre Oukidja a eu une grosse colère mercredi soir contre l’attaquant parisien Kylian Mbappé qui lui a proféré des mots provocateurs.

La scène s’est déroulée après le second but du PSG face au FC Metz marqué dans le temps additionnel (90+5).

Ce match comptant pour la 7e journée de Ligue 1 s’est terminé par la victoire de l’équipe de la capitale française sur le score de 2 -1, grace a un doublé de l’international marocain Achraf Hakimi.

Juste après ce deuxième but, Mbappé n’a pas trouvé mieux que d’aller provoquer le portier messin qui est resté allongé au sol.

Un geste qui a rendu furieux l’international algérien qui s’est vite relevé pour courir derrière Mbappé pour lui rétorquer mais le joueur brésilien Neymar s’est interposé et a repoussé Oukidja au sol.

Force est de constater que le PSG semble très gaté aussi bien par des responsables la Ligue française de football professionnel que par les arbitres.

C’est ce qu’a d’ailleurs dénoncé ouvertement le président de l’Olympique lyonnais (OL) Jean-Michel Aulas après le penalty accordé aux Parisiens lors du match de la 6e journée remporté par ces derniers (2 -1).

“Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n’est pas normale”, a réagi Aulas.

“Mbappé a intérêt a avoir un autre comportement…”, lache Antonetti

A l’issue de la rencontre, Frédéric Antonetti a fustigé l’attitude de l’ancien Monégasque. “Kylian Mbappé a intérêt a avoir un autre comportement s’il veut être aimé. J’adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait a avoir un comportement plus humble”, a lâché l’entraîneur des Grenats, poursuivant que dans le jeu il avait été “inexistant”. “Cela arrive quand il ne peut pas prendre la profondeur”, a-t-il conclu.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.