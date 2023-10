Début des marches populaires à travers le pays en solidarité avec le peuple palestinien

De grandioses marches populaires ont débuté simultanément jeudi à travers le pays, à l’appel de partis politiques et d’organisations de la société civile, en soutien et en solidarité avec le peuple palestinien dans sa résistance face à l’agression sioniste barbare.

Ces marches interviennent suite au génocide et la guerre d’extermination perpétrés par l’entité sioniste, mais aussi en consolidation des positions fermes et constantes de l’Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne.

Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, signataires de l'”Appel pour la défense de la Palestine”, avaient appelé, mardi dernier, le peuple algérien, toutes obédiences confondues, à sortir dans des marches populaires, à travers l’ensemble du pays, en soutien et en solidarité avec le peuple palestinien, victime de massacres barbares perpétrés par l’entité sioniste inique.

Les partis signataires sont: le parti du Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement de la société pour la paix (MSP), le Front El-Moustakbal, le Mouvement El Bina, le Front des forces socialistes (FFS), la Voix du peuple et le Front national algérien (FNA), en plus de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l’Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), l’Observatoire national de la société civile, les Scouts musulmans algériens (SMA), l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) et l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA).