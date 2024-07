Décès de Abdallah Bendenia, ex journaliste à l’APS

Le défunt a travaillé au bureau d’Oran de l’APS comme journaliste dans les années 70 et a assumé plusieurs postes de responsabilité jusqu’à celui de responsable du bureau régional d’Oran en 1986, avant de prendre sa retraite en 1999.

Le défunt était connu notamment pour son intérêt pour le domaine culturel et artistique et l’histoire d’Oran, de ses hommes et de ses figures ainsi que pour le patrimoine de la ville.

Après sa retraite, le regretté Abdallah Bendenia a exercé au quotidien El Watan comme collaborateur à Oran et a assumé également le poste de chef de la cellule d’information et de communication de l’APC d’Oran.

Suite à cette triste nouvelle, le Directeur général de l’APS, Samir Gaid a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, les assurant de sa sympathie et de son soutien, implorant Dieu le Tout puissant de lui accorder Sa sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.