Décès du Général-major à la retraite Khaled Nezzar: Condoléances du président de la République

“+O toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis+.

C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j’ai appris le décès du Général-major Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense nationale, paix à son âme.

Le défunt fut une éminente personnalité militaire ayant voué sa vie, pleine de sacrifices et de dévouement, au service de la patrie, à partir des différents postes et responsabilités qu’il a occupés. Face à cette épreuve, nous ne pouvons que nous résigner à la volonté d’Allah.

Compatissant à la douleur de ses proches et ses compagnons, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à celle de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), priant Allah Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens.

+Nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons+”, lit-on dans le message de condoléances.