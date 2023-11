Delort lave son linge sale en public!

L’international algérien Andy Delort a décidé de laver son linge sale en public à un moment qui semble inopportun à plus d’un égard.

Car les hommes de Djamel Belmadi s’apprêtent à affronter le Mozambique ,en déplacement ce dimanche 19 novembre, pour le compte de la 2è journée des éliminatoires du Mondial 2026 aux États-Unis, le Canada et le Mexique.

Lors d’une récente apparition sur youtube en France, l’attaquant des Verts a déclaré songer à prendre sa retraite internationale compte tenu des choses, selon ses dires, qui ne lui plaisent pas au sein de la sélection nationale, entre autres le fait de ne pas être titularisé par le coach et le peu de temps de jeu que lui accorde ce dernier.

Rappelons que le joueur compte 15 sélections sous le maillot des Verts (juin 2019 – mars 2023), avec à son actif deux (2) buts et une passe décisive.

Toujours sur youtube, Delort ou “Bouzellouf” a rappelé avoir demandé au sélectionneur Belmadi de ne pas le retenir pour la CAN 2022 non seulement pour se concentrer sur son nouveau club de l’époque l’OGC Nice mais aussi à cause de la maladie de son père et son hospitalisation.

Par ailleurs, il a piqué ne serait-ce implicitement son coéquipier Islam Slimani en disant avoir aidé Youcef Belaili pour rejoindre Ajaccio au moment où certains lui ont causé des problèmes alors qu’il jouait au Stade Brestois.

Il n’est en fait secret pour personne que Slimani et Belaili ont joué ensemble à Brest à l’automne 2022 et que certains ont attribué des allégations à Slimani selon lesquelles il aurait dit que le club allait se séparer de Belaili pour des raisons disciplinaires, ce que le meilleur buteur des Verts nie en bloc.

En outre, le sociétaire d’Umm Salal (Qatar) a dit ce qu’il pense de Riyad Mahrez en affirmant qu’il était pétri de qualités techniques énormes mais il ne mérite pas à ses yeux de porter le brassard de l’équipe nationale.

Il semble que Delort a bien choisi son angle d’attaque en visant le noyau de la sélection nationale, en n’épargnant ni le coach (Belmadi), ni le capitaine (Mahrez) et ni le meilleur butteur de l’histoire de l’Algérie (Slimani).

Force est de souligner que Delort est du genre des gens qui aiment les déclarations à chaud et qui ont une tendance au “show” non sans enfreindre le devoir de réserve. D’ailleurs, les médias français n’hésitent pas à l’inviter pour remplir le vide, attirer le public et les téléspectateurs et également pour régler quelque part des comptes.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.