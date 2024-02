Démantèlement à Oran d’un réseau criminel international spécialisé dans la traite d’êtres humains et le trafic de drogue

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) à Oran ont démantelé un réseau international dangereux s’adonnant à la traite d’êtres humains et au trafic de drogues, a indiqué jeudi un communiqué du même corps de sécurité.

“Les unités du groupement territorial de la GN à Oran ont démantelé un réseau international dangereux s’adonnant à la traite des êtres humains et au trafic de drogues, dans une opération menée suite à des informations sûres concernant la présence de ressortissants africains au niveau d’une ferme dans la wilaya d’Oran, suite à quoi, les éléments de la GN se sont immédiatement rendus sur place et arrêté quatre (4) individus de différentes nationalités africaines”, selon la même source.

Les efforts de la GN ont été couronnés par la révélation des personnes à la tête de ce réseau, ainsi que leur mode opératoire, où les barons de drogue du Maroc mobilisaient des ressortissants africains, en coordination avec un baron camerounais de la traite des êtres humains.

Ces ressortissants croyaient, suite aux leurres vendus par les barons en question, pouvoir émigrer clandestinement vers la rive nord de la Méditerranée, en contrepartie de transport et de trafic de drogues vers le territoire algérien, note le communiqué.

Cette opération s’est soldée par “l’arrestation de douze (12) individus, dont 7 Algériens et 5 autres de différentes nationalités africaines, âgés entre 19 et 52 ans, avec la saisie de deux (2) véhicules touristiques, des sommes d’argent, des téléphones portables et des cartes SIM téléphoniques marocaines”, précise le communiqué.

Après parachèvement des procédures juridiques requises, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut la source.