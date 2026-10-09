-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Dépenses publiques en éducation: L’Algérie à la deuxième place mondiale

Echoroukonline
  • 76
  • 0
Dépenses publiques en éducation: L’Algérie à la deuxième place mondiale

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), relevant des Nations unies, a classé l’Algérie à la deuxième place mondiale pour les dépenses publiques consacrées à l’éducation en proportion du produit intérieur brut (PIB).

Dans le rapport de l’OMPI sur l’Indice mondial de l’innovation 2026, l’Algérie occupe également la deuxième place mondiale selon l’indicateur relatif au financement public par élève dans l’enseignement secondaire rapporté au PIB par habitant.

Les dépenses publiques consacrées à l’éducation en Algérie ont atteint près de 9% du PIB, ce qui traduit l’importance des ressources financières allouées par l’Etat au secteur de l’éducation et de l’enseignement.

Dans le rapport de l’OMPI, l’Algérie est classée à la troisième place mondiale selon l’indice composite dans le cadre de l’éducation intégrée.

Le rapport confirme ainsi la priorité accordée au secteur de l’éducation dans les dépenses publiques en Algérie, dans le cadre des investissements consacrés au développement du système éducatif et au renforcement du capital humain.

APS

Articles en Relation
Le président de la République rend un dernier hommage au défunt Boualem Boualem

Le président de la République rend un dernier hommage au défunt Boualem Boualem

Conseil de la Nation: Adoption du texte de loi portant Code pénal

Conseil de la Nation: Adoption du texte de loi portant Code pénal

Attaque au missile ayant contre l’aéroport international d’Arabie Saoudite: Décès d’une ressortissante algérienne

Attaque au missile ayant contre l’aéroport international d’Arabie Saoudite: Décès d’une ressortissante algérienne

ANP: Reddition de 2 terroristes et arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes

ANP: Reddition de 2 terroristes et arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes

CAN 2027: L’Algérie s’impose face au Niger (2-1) à Tizi-Ouzou

CAN 2027: L’Algérie s’impose face au Niger (2-1) a Tizi-Ouzou

Arabie saoudite: Trois morts dans deux attaques visant l’aéroport international du roi Khaled

Arabie saoudite: Trois morts dans deux attaques visant l’aéroport international du roi Khaled

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus