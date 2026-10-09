Dépenses publiques en éducation: L’Algérie à la deuxième place mondiale

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), relevant des Nations unies, a classé l’Algérie à la deuxième place mondiale pour les dépenses publiques consacrées à l’éducation en proportion du produit intérieur brut (PIB).

Dans le rapport de l’OMPI sur l’Indice mondial de l’innovation 2026, l’Algérie occupe également la deuxième place mondiale selon l’indicateur relatif au financement public par élève dans l’enseignement secondaire rapporté au PIB par habitant.

Les dépenses publiques consacrées à l’éducation en Algérie ont atteint près de 9% du PIB, ce qui traduit l’importance des ressources financières allouées par l’Etat au secteur de l’éducation et de l’enseignement.

Dans le rapport de l’OMPI, l’Algérie est classée à la troisième place mondiale selon l’indice composite dans le cadre de l’éducation intégrée.

Le rapport confirme ainsi la priorité accordée au secteur de l’éducation dans les dépenses publiques en Algérie, dans le cadre des investissements consacrés au développement du système éducatif et au renforcement du capital humain.

APS