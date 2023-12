Des colonisateurs profanent la mosquée d’Al-Aqsa

Aujourd’hui mardi, des dizaines de colons ont pris d’assaut les cours de la mosquée bénie d’Al-Aqsa, sous la forte protection de la police d’occupation israélienne.

Des témoins oculaires ont rapporté que les colons avaient effectué des tournées provocatrices dans les cours d’Al-Aqsa et accompli des rituels talmudiques, à la lumière de l’augmentation des appels à des incursions, coïncidant avec l’avènement des fêtes juives, jusqu’à la fin de cette semaine.

Dans ce contexte, la police d’occupation a renforcé ses mesures militaires aux alentours d’Al-Aqsa et de la Vieille Ville.

Dans l’objectif de prendre le contrôle total sur la mosquée sainte et de la diviser temporellement et spatialement, Al-Aqsa est témoin chaque jour, sauf le vendredi et le samedi, de violations et d’incursions de colons, gardés par la police d’occupation.

Sous l’occupation israélienne, les colonisateurs savourent d’une entière liberté et d’un soutien absolu à l’égard de la pratique de leurs rituels religieux, inversement aux Palestiniens qui sont soumis à des restrictions de la part des autorités d’occupation dans le but de les éloigner de leurs mosquées et de les empêcher d’exercer leur droit de culte.