Des colons israéliens attaquent des Palestiniens au sud d’Hébron

Des milices de colons israéliens ont lancé des attaques contre des citoyens palestiniens et leurs propriétés dans la région de Masafer Yatta, au sud d’Hébron, selon des sources locales.

En détails, un groupe de colons, sous la protection de l’armée israélienne, a agressé des membres de la famille Shawaheen alors qu’ils labouraient leurs terres dans la région de Wadi Jawaya.

Les colons, armés et accompagnés de soldats, ont empêché la famille de labourer leurs terres et ont restreint leur accès sous la menace des armes. De plus, un drone de surveillance israélien a été déployé au-dessus de la zone pour surveiller les mouvements des citoyens palestiniens locaux.

Ces agressions font partie d’un schéma continu de violence et de harcèlement des colons contre les communautés palestiniennes, exacerbant les tensions dans la région et suscitant des inquiétudes quant à la sûreté et à la sécurité des résidents locaux.