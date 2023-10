Des influenceurs israéliens se moquent des habitants de Gaza

La toile s'indigne

Des influenceurs sionistes font des vues en se moquant des habitants de Gaza qui sont constamment sous les bombes de l’occupant.

L’une des influenceuse inhumaine, se fait du réel plaisir à dénigrer les habitants de Gaza en réalisant des clichés sur les femmes arabes.Elle a même utilisé de la poudre blanche pour imiter la poussière et les débris causés par les raids israéliens.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’influenceur israélien, Matanel Laiany, a nargué les Palestiniens de Gaza, victimes des coupures d’eau et d’électricité décidées par le gouvernement israélien.

Sur les images, on voit l’homme, sourire narquois, jouer à faire couler de l’eau du robinet, la boire, utiliser un tuyau d’arrosage ou encore s’amuser avec un interrupteur et des appareils électriques. Le tout, sur une musique joyeuse et sous une légende en hébreu qui se traduirait littéralement par «parce que ceux qui déconnent s’écrasent». Deux jours plus tard, la séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait disparu.

Vendredi, l’influenceur israélien s’est fendu d’un message dans une story Facebook (publication éphémère) dans laquelle il expliquait: «Ils ont bloqué mon compte Instagram mais ne vous inquiétez pas!!! Je reviens vite!!! Quoi qu’ils fassent, je ne les laisserai pas gagner, car nous sommes bien plus forts! Alors, préparez-vous, car il va y avoir de nouvelles vidéos!».