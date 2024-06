Des milliers de manifestants marchent à Tel-Aviv contre Netanyahu

Plusieurs dizaines de milliers d’Israéliens ont à nouveau manifesté samedi à Tel-Aviv contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, exigeant de nouvelles élections et la libération des dizaines d’otages toujours retenus à Gaza. Pour les organisateurs, il s’agit du plus important rassemblement depuis le début de la guerre.

“Ministre du crime”, “Arrêtez la guerre”. Des dizaines de milliers de manifestants brandissant des pancartes et des drapeaux israéliens et scandant des slogans contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu se sont de nouveau rassemblés samedi 23 juin à Tel-Aviv, réclamant des élections anticipées et le retour des otages détenus à Gaza.

Des manifestations similaires ont réuni ces dernières semaines des dizaines de milliers de personnes à Tel-Aviv, la plus grande ville d’Israël, pour protester contre la gestion de la guerre à Gaza et l’incapacité du Premier ministre à négocier la libération des dizaines d’otages toujours retenus dans le territoire palestinien.

“Je suis ici parce que j’ai peur de l’avenir de mes petits-enfants. Il n’y aura pas d’avenir pour eux si nous ne nous débarrassons pas de ce gouvernement atroce”, a déclaré Shai Erel, un entrepreneur de 66 ans.

“Pire Premier ministre d’Israël”

Les organisateurs ont estimé à plus de 150 000 personnes le nombre des manifestants samedi, le qualifiant de plus important rassemblement depuis le début de la guerre à Gaza, selon France 24.

Certains manifestants se sont allongés sur le sol taché de peinture rouge sur la place de la Démocratie de la ville pour protester contre ce qu’ils considèrent comme la “mort de la démocratie” dans le pays sous Benjamin Netanyahu.

S’adressant à la foule, Yuval Diskin, ancien chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne Shin Bet, a qualifié Benjamin Netanyahu de “pire Premier ministre d’Israël”.