Des milliers de vols supprimés en France début 2024. Voici pourquoi

Le contrôle aérien français va enfin tourner la page de son outil aujourd’hui archaïque. Mais pour les passagers, les deux premiers mois de l’année prochaine risquent d’être compliqués. En effet, 16.500 vols seront supprimés pendant cette période dont 4.379 rien que pour Air France.

C’est une révolution technologique qui se prépare en coulisse dans le ciel français. Le contrôle aérien (ou ATC pour Air Trafic Control) va enfin bénéficier d’une mise à jour informatique très attendue avec l’arrivée du logiciel 4-Flight développé par Thales. Ce projet, lancé en 2011, a exigé un investissement d’un milliard d’euros pour avoir une durée de vie de 30 ans.

Un système datant des années 70

Il faut en effet savoir que le contrôle aérien français travaille encore aujourd’hui avec un système développé dans les années 1970. Ce système est semi-automatisé avec parfois l’utilisation par les contrôleurs des fameux “strip”, ces petites bandes de papier imprimées qui représentent les avions à l’approche.

Si le système a été régulièrement mis à jour, il est aujourd’hui considéré comme archaïque au vu de l’essor rapide du trafic aérien et de la volonté d’avoir un ciel européen harmonisé. Ce qui est loin d’être le cas.

16.500 vols supprimés entre janvier et février 2024

Le nouveau système permettra de prendre en charge plus d’avions en circulation, et de mieux fluidifier et optimiser le trafic, assure l’Etat.

Concrètement, du 9 janvier au 14 février prochains, les compagnies aériennes vont devoir réduire de 20% le nombre de leurs vols depuis Paris (Roissy, Orly et Le Bourget) et Beauvais sur ordre de l’administration, a rapporté BFMTV.

16.500 vols seront supprimés pendant cette période dont 4.379 rien que pour Air France, révèlent nos confrères de l’Echo Touristique citant les chiffres du Cohor (l’association pour la coordination des horaires sur les aéroports français, NDLR).