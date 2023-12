Des vents forts vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du pays

A partir du vendredi 12h00 et jusqu’à 23h00, les wilayas concernées par ce BMS sont, Tiaret, M’sila, Djelfa, Laghouat et le nord d’El Bayadh, où la vitesse du vent oscillera entre 60 et 70 km/h et pouvant atteindre ou dépasser parfois 80 km/h en rafales.

Pour les wilayas de Khenchela, Tébessa, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair et Touggourt, la validité de ce BMS s’étale du vendredi à 21h00 au samedi à 18h00, précise la même source soulignant que la direction et la force du vent y atteindront 60/70 km/h du nord à nord-ouest ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.

Sont également concernées par ces prévisions les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, et ce à partir de vendredi à 21h00 jusqu’à samedi à 12h00, ajoute le BMS, prévoyant une direction et force du vent du Nord à Nord-Ouest de 60/70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.