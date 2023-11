Devenir propriétaire de logement “AADL”, désormais c’est possible via cette plateforme… 

L’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) a lancé, mercredi, une plateforme numérique dédiée au transfert de propriété des logements au profit des bénéficiaires du premier programme de logements sous la formule “location-vente” (AADL1), indique un communiqué de l’Agence.

“Les bénéficiaires de logement AADL1 désirant transférer la propriété de leur logement en leur nom, peuvent accéder à partir d’aujourd’hui [mercredi, ndlr] à la plateforme électronique dédiée à cet effet sur le site électronique officiel de l’Agence “AADL”, via l’onglet +main levée+”, a précisé la même source.

Cette plateforme offre aussi plusieurs autres services: à savoir entre autres connaître le montant restant à payer du prix total du logement, télécharger l’attestation du paiement du prix total du logement, et de la main levée, la possibilité de fixer un rendez-vous avec le notaire, ainsi que les différentes procédures relatives à l’accès à la propriété des logements, note le communiqué.

Cette opération concerne, dans un premier temps, les bénéficiaires du premier programme de la location-vente “AADL 1” (lancé en 2001), et sera élargie aux bénéficiaires du deuxième programme “AADL 2” (lancé en 2013), “après finalisation du traitement des différentes procédures administratives relatives aux actes de propriété”, selon le communiqué.

“Ces procédures numériques interviennent conformément à la stratégie adoptée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville en vue de rapprocher le citoyen de l’administration et éviter les déplacements, faciliter les différentes procédures administratives et parachever nombre d’applications et de plateformes lancées pour un traitement immédiat des dossiers administratifs”, conclut le communiqué.