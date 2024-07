Distribution de logements: Arrivée du président de la République à Sidi Abdellah pour donner le coup d’envoi

A son arrivée à l’entrée de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le président de la République a été accueilli par le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Brahim Merad, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.