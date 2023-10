Egypte: Un missile frappe une ville située près de la frontière

Un missile lancé dans le cadre des combats a frappé tôt vendredi une station balnéaire égyptienne située à environ 220 km de la bande de Gaza, a rapporté le média égyptien Al Qahera News, citant des sources.

Le missile a frappé un hôpital de Taba, faisant au moins six blessés, a indiqué Al Qahera TV. Un témoin qui se trouvait à Taba a dit avoir entendu une explosion et avoir vu de la fumée et de poussière s’élever dans les airs. Reuters n’a pas immédiatement été en mesure d’identifier l’origine de l’explosion.

Taba est un lieu de villégiature populaire de la mer Rouge, situé à quelque 220 kilomètres de Gaza. La ville fait face au port israélien d’Eilat.

L’armée israélienne a dit être au courant qu’un incident de sécurité s’était produit hors des frontières d’Israël.

L’explosion de vendredi n’a pas été revendiquée.

Al Qahera a indiqué que le missile avait frappé un service ambulancier et un immeuble résidentiel utilisé par l’administration de l’hôpital de Taba.