EN Féminine U 17: les Vertes pour se ressaisir face aux Marocaines

Menées à l’aller (4-0), les joueuses de la sélection nationale féminine (U 17) ont repris le chemin des entraînements, mardi soir au centre technique national de Sidi Moussa, en prévision du second acte face aux Marocaines.

Les Algériennes affronteront, vendredi prochain au stade de Rouiba (17h30), leurs homologues marocaines à l’occasion du match retour du 3è et avant dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2024.

La séance d’entraînement a connu l’arrivée de la pensionnaire du club canadien AS Laval, Sarah Djeddaiet.

Une mission qui s’annonce rude dans la mesure où les Vertes ont été menées à l’aller sur le score de 4 à 0. En tout cas, un match n’est jamais joué à l’avance d’où l’impératif de rester concentré du début jusqu’à la fin et d’essayer de rattraper le retard de quatre buts et pourquoi pas se qualifier au prochain et dernier tour.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.