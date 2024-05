En France, ces métiers ont le plus besoin de main d’œuvre?

Vendeur, enseignant, ingénieur, cuisinier…

En France, il y a plus de 1/2 million de postes vacants dans différents secteurs tant chez le public que le privé, à l’instar de la restauration, l’enseignement, la santé, le commerce, la communication et les transports.

Où sont les emplois non pourvus en France? Ce lundi la ministre française du Travail a rappelé sur BFMTV qu'”aujourd’hui nous avons près de 400.000 emplois qui ne trouvent pas preneurs”.

Il n’y a pas “près de 400.000 emplois vacants” comme le suggère la ministre, mais 535.222 précisément selon La Direction de l’animation de la recherche, des études et des Statistiques (Dares) au premier trimestre 2024.

Leur nombre est cependant en baisse par rapport à l’année précédente puisqu’en moyenne en 2023, c’était 615.000 emplois qui étaient vacants dans le secteur privé, 368.000 dans des entreprises de 10 salariés et plus et 247.000 dans celles de 1 à 9 salariés.

C’est dans le secteur du tertiaire marchand que ce nombre est le plus élevé avec près de 330.000 emplois en souffrance au premier trimestre 2024. Suivent le tertiaire non marchand, c’est-à-dire l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action sociale avec près de 80.000 postes à pourvoir et enfin l’industrie (69.236 postes) et la construction (56.633).

Fin 2023, c’est dans le commerce qu’on dénombrait le plus d’emplois vacants (90.000).

Après le commerce, c’est le secteur de la santé et de l’action sociale qui a les plus effectifs de postes vacants les plus importants, selon BFMTV. Praticiens hospitaliers et particulièrement les infirmiers et les aide-soignants sont toujours très difficiles à recruter, et ce, malgré les revalorisations salariales. La Dares dénombre près de 75.000 postes vacants dans le secteur.

Un peu moins de postes vacants dans la restauration

Derrière, deux secteurs ont le même nombre d’emplois vacants: l’industrie manufacturière et la construction avec près de 70.000 emplois dans chacune.

Le secteur de la restauration et de l’hébergement a vu son nombre de postes vacants très fortement baisser à fin de 2023. Un peu plus de 56.000 postes étaient non pourvus au dernier trimestre contre près de 85.000 entre avril et juin de la même année.

Quatre autres secteurs ont des niveaux de postes vacants élevés (plus de 30.000 au niveau national). Il s’agit des activités scientifiques et techniques avec plus de 52.000 postes vacants. Ce qui s’explique par la pénurie d’ingénieurs en France. Dans les services administratifs, ce sont plus de 39.000 postes qui ne sont pas pourvus.

Enfin deux autres grands secteurs d’activités sont à plus de 30.000 postes vacants, à savoir les métiers de l’information et de la communication (35.700) et les transports (30.900).