Entrée en service de la Sûreté urbaine de Djamaâ El-Djazaïr

«Le directeur de la Sécurité publique, contrôleur général de police, M. Badis Nouioua, en qualité de représentant du directeur général de la Sûreté nationale a co-présidé, avec Monsieur le recteur de Djamaâ El-Djazaïr et Monsieur le directeur général des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République, la cérémonie de mise en service de la Sûreté urbaine de Djamaâ El-Djazaïr, en présence des autorités civiles, judiciaires et militaires locales», lit-on dans le communiqué.