Eric Cantona :”Si cette fois Gaza est exterminée le monde est inévitablement terminé”

“Si cette fois Gaza est exterminée le monde est inévitablement terminé”, a déclaré samedi l’ancien footballeur et acteur français Eric Cantona.

” Chaque fois les Gazaouis ont réussi à survivre et à vivre à nouveau d’une manière ou d’une autre, guerre après guerre, mais cette fois c’est différent “, a-t-il souligné dans une déclaration publiée sur le réseau X.

“Le monde a développé ses façons de tuer, sa cupidité a grandi et sa profanation des innocents s’est étendue. Si Gaza ne s’en sortait pas cette fois-ci cela veut dire que la victoire ira au plus violent et au plus barbare”, a-t-il déploré.

Le bilan des victimes des attaques israéliennes incessantes contre la Bande de Gaza, depuis octobre dernier, s’est alourdi 36 379 morts, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé de l’enclave assiégée.

Eric Cantona fait partie des signataires de l’appel en faveur de la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France. Plus de 500 personnalités, artistes, responsables politiques, sportifs, syndicalistes, militants associatifs, intellectuels, ont signé cet appel publié dans les colonnes du quotidien français l’Humanité.

La guerre israélienne contre Gaza, qui dure depuis le 7 octobre 2023, a fait plus de 118 000 morts et blessés Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus d’environ 10 000 disparus, dans un contexte d’énormes destructions et de famine qui a déjà coûté la vie à plusieurs enfants et personnes âgées.

Israël continue sa guerre en faisant peu de cas d’une résolution de l’ONU exigeant la fin immédiate des hostilités et des décisions de la Cour internationale de justice lui ordonnant de prendre des mesures pour prévenir un “génocide” et “améliorer la situation humanitaire” dans la bande de Gaza.