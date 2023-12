Espagne: Des célébrités appellent à mettre fin aux “crimes israéliens contre l’humanité à Gaza”

Des artistes espagnols ont publié sur les réseaux sociaux une vidéo pour dénoncer les crimes d’Israël contre la Bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, appelant la communauté internationale à réagir pour mettre fin aux “crimes israéliens contre l’humanité”.

Les artistes, dont l’actrice espagnole Alba Flores, qui incarnait le personnage de Nairobi dans la série La Casa de Papel, ont appelé la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires à cet égard.

D’autres acteurs à l’instar de Pepe Viyuela, Alberto San Juan, Juan Diego Botto et le chanteur Amparo Sanchez ont également apporté leur soutien à Gaza.

“Israël continue de bombarder à l’aveugle et systématiquement la Bande de Gaza depuis le 7 octobre, pour se venger du peuple palestinien”, ont-t-ils averti.

Et d’ajouter, “Israël cible les écoles, les maisons, les hôpitaux, les infrastructures civiles, les mosquées et les ambulances, où près de 20 000 personnes ont été tuées, dont 70 % étaient des femmes et des enfants. Selon Save the Children, un enfant est tué toutes les 10 minutes, à Gaza”.

“Les gouvernements doivent assumer leur responsabilité pour protéger les droits de l’homme et assurer la paix. Les gouvernements peuvent et doivent prendre des mesures contre les crimes que commet Israël”, ont-t-ils lancé.

Les stars espagnoles ont rappelé que “le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur ce crime contre l’humanité, qualifié par nombreuses personnes de génocide, et le gouvernement espagnol a déclaré que les attaques contre Gaza sont inacceptables, tandis que le Parlement européen a exprimé son ras-le-bol à ce sujet”.

“Le gouvernement espagnol devrait franchir une nouvelle étape. Le commerce des armes avec Israël doit cesser”, ont souligné les artistes