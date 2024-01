États-Unis: Sept tués par balles, un homme recherché près de Chicago

Un jeune homme suspecté d’être impliqué dans la mort de sept personnes retrouvées dans deux maisons à proximité était activement recherché par les autorités ce mardi.

Les autorités d’une banlieue de Chicago, dans le nord des États-Unis, sont à la recherche lundi 22 janvier d’un jeune homme suspecté d’être impliqué dans la mort de sept personnes retrouvées dans deux maisons à proximité. Lundi, «un total de sept personnes ont été retrouvées, tuées par balles», a déclaré Bill Evans, chef de la police de la ville de Joliet, au sud-ouest de Chicago, lors d’une conférence de presse retransmise par les télévisions américaines.

ACTIVE INCIDENT (UPDATED) JANUARY 22, 2024 3:00 PM

At this moment, Detectives and Officers are conducting an active homicide investigation after Officers located multiple deceased individuals who had sustained gunshot wounds in two homes in the 2200 block of West Acres Road. pic.twitter.com/zOTKSjs0RC

— Joliet Police Department (@JolietPolice) January 22, 2024