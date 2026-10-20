États-Unis: Un mort dans une fusillade près d’une mosquée dans l’Ohio

Une personne a été tuée lundi dans une fusillade près d’une mosquée à Columbus, dans l’Ohio, dans le Midwest américain, mais rien n’indique que le lieu de culte était visé, selon la police locale.

Les policiers sont intervenus après des signalements de coups de feu dans le nord-est de Columbus, près de la mosquée Alrahma, selon la chaîne locale 10TV.

Le décès d’une personne a été constaté, tandis qu’une seconde victime a été retrouvée, sans que son état soit immédiatement précisé.

« Il ne s’agissait pas d’une attaque contre la mosquée », a déclaré aux journalistes le sergent James Fuqua, de la police de Columbus. Selon lui, les enquêteurs pensent que la fusillade trouve son origine dans un différend impliquant plusieurs personnes dans une résidence voisine.

Un événement se déroulait dans la mosquée au moment des tirs, mais la police n’a aucune raison de penser que le lieu de culte était la cible des violences, a précisé le sergent Fuqua.

Il a souligné que l’enquête en était à ses débuts et que les autorités s’efforçaient encore d’établir les circonstances de la fusillade.

La police n’avait communiqué aucune information sur d’éventuels suspects ni confirmé si d’autres personnes avaient été blessées.