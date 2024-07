Euro 2024: la Roja file en finale en éliminant les Bleus

L’Espagne a validé ,mardi soir, son billet de qualification pour la finale de l’Euro 2024 en battant la France (2-1).

Les Bleus de Didier Deschamps avaient pourtant ouvert le score Kolo Muani dès la 9′ après un centre de Mbappé.

Les Espagnols n’ont pas abdiqué en encaissant le premier but car treize minutes plus tard Lamine Yamal est parvenu à remettre les pendules à l’heure (21′), avant que Dani Olmo n’ajoute le but de la victoire (26′) et synonyme de qualification pour la finale.

La Roja devra connaître son adversaire dès ce mercredi soir à l’issue d’un autre choc opposant l’Angleterre aux Pays-Bas.

Rappelons qu’il n’y aura pas de match de classement lors de cet Euro.