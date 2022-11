Fabrication de véhicules: Une plateforme numérique pour le dépôt des dossiers lancée

Une plateforme numérique en ligne a été officiellement mise en place ce lundi 28 novembre pour concessionnaires et celle des usines de montage.

Selon le ministère de l’industrie, dossiers déposés seront traités par deux commissions distinctes.

«En application des dispositions des décrets exécutifs n° 22-383 et 22-384 du 17 novembre 2022 fixant, respectivement les conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaire de voitures neufs et de fabrication de véhicules, le ministère de l’Industrie annonce, ce lundi 28 novembre 2022, la nomination des membres des deux commissions techniques chargées de l’étude et du suivi des dossiers liés à l’exercice de ces deux activités », ajoute un communiqué

Outre, le même département a exhorté les acteurs économiques désirant exercer les deux activités précitées à s’inscrire sur la plateforme numérique lancée dès d’aujourd’hui, afin de déposer leurs demandes sur le lien suivant «https://dispositifs.industrie.gov.dz».

Le directeur général du développement industriel au ministère de l’Industrie Ahmed Zaid-Salem, affirmé que 120 dossiers de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ont été déposés.

Intervenant sur les ondes de la Radio Algérienne, M.Zaid-Salem a notamment dévoilé que le premier véhicule importé pourrait entrer sur le marché au cours du premier trimestre de 2023.

Révélant que les dossiers sont actuellement en cours d’étude au niveau du ministère, le même responsable a souligné que l’entré des voitures neuves sur le marché entraînera inévitablement une baise au prix habituel.