Facebook, Instagram, victimes d’une panne mondiale

De très nombreux utilisateurs dans le monde se sont subitement retrouvés déconnectés, mardi, des différentes plates-formes du groupe américain Meta.

Les différentes plates-formes du groupe Meta ont connu une panne majeure touchant visiblement des utilisateurs du monde entier, mardi 5 mars, selon Le Monde. D’après le site Downdetector, qui répertorie les signalements d’utilisateurs en cas de dysfonctionnement, les problèmes ont commencé autour de 16 heures, heure française, à la fois sur Facebook, Instagram et Threads. La situation est progressivement revenue à la normale aux alentours de 17 h 45, selon les constatations du Monde. La messagerie WhatsApp, elle aussi propriété du groupe américain, semble, pour sa part, avoir été épargnée.

« Nous savons que les utilisateurs rencontrent actuellement des difficultés pour utiliser nos services, a déclaré Andy Stone, responsable de la communication de la société, sur le réseau social X. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. »

Concrètement, de nombreux internautes se sont subitement retrouvés déconnectés de leur compte Facebook et dans l’impossibilité de se reconnecter, même en renseignant de nouveau leur mot de passe. Sur Instagram et Threads, il était impossible pour les utilisateurs d’actualiser leur fil d’actualité. Par ailleurs, une interface utilisée pour l’application WhatsApp Business connaissait aussi des soucis de fonctionnement.

Dans un post publié sur X, l’organisation non gouvernementale Netblocks, qui surveille l’activité sur Internet dans le monde, a également constaté des problèmes de connexion des utilisateurs. L’organisation londonienne a toutefois précisé que, selon elle, il n’y avait aucun signe d’action de filtrage ou de coupure d’Internet « à l’échelle des Etats », comme certains gouvernements en imposent parfois. Meta, pour le moment, n’a, pour sa part, pas donné d’explications supplémentaires.

Selon Matthew Green, expert en cybersécurité interrogé par Associated Press, la panne semble aller au-delà de Meta. « Un certain nombre de services ont des problèmes avec au moins une partie de leurs systèmes, en particulier la possibilité de se connecter. Cela peut indiquer une cause commune, comme une défaillance chez un grand fournisseur de services en nuage. Pour l’instant, personne ne sait exactement ce qui se passe. »

Les services de Meta ont déjà connu des pannes majeures par le passé. Le 4 octobre 2021, Facebook, WhatsApp et Messenger avaient été totalement inaccessibles pendant environ six heures.