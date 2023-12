Fermeture d’une société pour fabrication de produits pharmaceutiques périmés à Alger

Les éléments de la brigade de protection de l’environnement relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger ont mis fin aux activités d’une société qui s’adonnait à la fabrication de compléments alimentaires et de médicaments à partir de matières premières périmées, a indiqué jeudi un communiqué de ce corps constitué.

“Agissant sur informations faisant état d’une société pharmaceutique à Zeralda utilisant des matières premières périmées dans la production des compléments alimentaires et des médicaments, les éléments de la brigade de protection de l’environnement se sont rendus au siège de la société où il ont saisie 39.608 boites de vitamine C, 13.996 boites de médicaments contrefaits et 155.36 Kg de matière première périmée”, précise la même source.

Les mêmes éléments ont également récupéré “10.853 boites de vitamine C et 60 boites de médicaments d’une valeur de 47.160.555 DA”, lit-on encore dans le communiqué.

Selon le communiqué, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes.