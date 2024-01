Feux de forêts: Le Gouvernement examine les mesures relatives à la protection des personnes et des biens

Le Gouvernement a examiné, mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, les mesures préventives en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêts, indique un communiqué des Services du Premier ministre.

«Le Gouvernement a passé en revu les mesures préventives prises en matière de protection des personnes et des biens contre les risques de feux de forêts ainsi que la préservation et la sauvegarde du patrimoine forestier et ce, en application des directives de Monsieur le Président de la République en la matière», précise la même source.