Fiat Algérie: Les modèles et les prix dévoilés

Le verdict est tombé ! Le concessionnaire de la marque italienne FIAT en Algérie, vient d’annoncer ce dimanche 19 mars 2023, les modèles et le coup de véhicules qu’il commercialisera sur le marché Algérien.

C’est en marge d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Sheraton, que FIAT Algérien a annoncé la commercialisation de 06 modèles, dont 03 sont touristiques et les 03 autres sont dans la catégorie des voitures utilitaires.

Selon la même source, la classe des voitures de tourisme « Fiat 500 » se dévoilera en 02 catégories, la petite voiture et le modèle « FIAT 500 L », ainsi que la Fiat Tipo dans la catégorie 05 portes.

En ce qui concerne les voitures utilitaires, tous les modèles commerciaux Fiat « Scudo » seront exposés, ainsi que le modèle commercial Fiat « Doblo ». Et aussi au Fiat Ducato, dont les prix varieront entre 260 millions et 500 millions de centimes pour le modèle le plus cher.