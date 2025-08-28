-- -- -- / -- -- --
Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune a promulgué ce jeudi un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M.Nadir Larbaoui en sa qualité de Premier ministre.

Il ressort du communiqué de la Présidence de la République, que le Chef de l’Etat a nommé en remplacement comme intérimaire, M.Sifi Ghrieb.

“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel en vertu duquel il a mis fin aux fonctions de M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et a décidé de nommer à sa place M. Sifi Ghrieb, en tant que Premier ministre par intérim”, lit-on dans le communiqué.

