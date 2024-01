France: 150 000 manifestants contre la loi immigration, selon la CGT

Pas moins de 150 000 personnes ont manifesté en France ce dimanche contre la controversée loi immigration, selon des chiffres publiés dimanche en fin de journée par Sophie Binet, secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT).

« Aujourd’hui ce sont 150 000 personnes de tous horizons qui ont marché dans toute la France contre la loi de la honte », s’est-elle félicitée dans une publication sur le réseau social X, avant de donner les détails de cette mobilisation.

Selon la CGT, les contestataires étaient « 25 000 à Paris, 10 000 à Marseille, 6000 à Lyon, 5000 à Nantes, Lille et Grenoble et aussi 80 à Groix et 85 à Belle Île ».

De son côté, le ministère de l’Intérieur fait état de 16 000 manifestants à Paris, sans avoir précisé à ce stade le décompte national.

Cette journée de mobilisation était organisée à l’appel de 201 personnalités, qui exhortent le président Emmanuel Macron à ne pas promulguer la loi.

Dans un texte publié par le journal l’Humanité et par Médiapart, les signataires, parmi lesquels l’ancien ministre de Jacques Chirac, Jacques Toubon, pointent « un tournant dangereux dans l’histoire de (la) République » et estiment que cette loi « a été rédigée sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de préférence nationale ».

« Elle torpille les piliers porteurs de notre pacte républicain, hérité du Conseil national de la Résistance. Elle s’attaque ainsi au droit du sol autant qu’aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution : au travail, à l’éducation, au logement, à la santé », poursuivent les signataires.

Dans toute la France, pas moins de 166 manifestations sont organisées dans 95 départements sur toute la journée de dimanche.

Pour rappel, la loi asile et immigration a été largement adoptée au Palais Bourbon le 17 décembre avec 349 voix favorables et 186 voix contre.

Plus tôt, le texte de loi adopté en commission mixte paritaire (CMP) avait également été plébiscité par le Sénat avec 214 voix pour et 114 voix contre.

Le Conseil constitutionnel doit néanmoins rendre sa décision le 25 janvier courant et énoncer les éventuelles dispositions qu’il juge contraires à la Constitution.